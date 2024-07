Des experts placent la CAN au dessus de l'Euro et de la Copa

Longtemps taxée de soporifique, la CAN a supplanté l’Euro et la Copa America cette année.



Dans la nuit de dimanche à lundi, la Copa America 2024 a baissé son rideau sur la victoire de l’Argentine contre la Colombie (1-0) au terme d'une finale qui a tourné au chaos. Globalement, le niveau de jeu était assez pauvre, à l’instar de l’Euro, et définitivement à des années-lumière de la CAN 2023.



Inversion des rôles



Ce qui mène à parler d'inversion des rôles. Longtemps taxée de soporifique, la CAN a supplanté l’Euro et la Copa America cette année. En effet, les deux tournois européen et américain ont offert leurs lots de purges respectifs. Entre le niveau de jeu assez bas, hormis celui soyeux, direct et spectaculaire de l’Espagne – fort heureusement récompensée par son quatrième sacre en Europe après sa victoire 2-1 sur l’Angleterre dimanche soir –, des équipes résolument défensives, et des matches hachés outre-Atlantique, les spectateurs en ont eu pour leur compte.



Tenus en haleine du 13 janvier au 11 février derniers durant la CAN 2023, les spectateurs ne se doutaient pas qu’ils assistaient à la meilleure compétition continentale de sélections de l’année 2024. Car, ils étaient servis, en termes de rebondissements, de passion, de folie et même de miracles. On pense notamment au parcours inédit de la Côte d’Ivoire, sèchement battue par la Guinée équatoriale (4-0) à la dernière journée de groupes, repêchée en tant que le moins bon des meilleurs troisièmes, et qui remporté la coupe au bout d’un parcours irrationnel, en renversant le tenant sénégalais en huitièmes, le Mali en quarts dans les ultimes instants, ou encore le Nigeria en finale.



De graves incidents en Copa America



Sur les réseaux sociaux, les observateurs ne font pas la fine bouche. “Si on est honnêtes, en termes de spectacle et d'émotions, cette année : CAN > Copa America + Euro. Froidement”, “Et sans conteste, la CAN a été bien plus passionnante que cet Euro”, “Comme quoi, la CAN cette année a mis une tempête à l'Euro et à la Copa”, peut-on lire sur X.



La Copa America, justement, a, elle, été ternie en plus par des incidents, en finale notamment, lorsque des supporters ont tenté de pénétrer dans l’enceinte du Hard Rock Stadium de Miami via les conduits de ventilation, retardant le coup d'envoi de 1h et 22 minutes. Bref, la CAN tient enfin sa revanche.



