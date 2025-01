«Des Dg et leurs collaborateurs en abusent» : Guy Marius Sagna interpelle le gouvernement

Guy Marius Sagna, député sous les couleurs du Pastef, parti au pouvoir, revient à la charge sur ses traditionnelles questions écrites adressées au gouvernement. Dans le dernier volet, le parlementaire, repris par L'AS, interroge le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, sur «sa politique de dotation de véhicules».



«M. le ministre, je veux évoquer aujourd'hui avec vous les pratiques liées à l'achat de voitures par les directions, les agences et les sociétés publiques et parapubliques. Le système par lequel des agents de l'État identifient les véhicules de leur choix peu importe le prix et que l'État supporte 70% et l'agent 30% [qui lui seront défalqués de son salaire par moratoire], a-t-il cours actuellement ? », se demande l'activiste.



Une question qui vaut son pesant d'or surtout où moment où martèle le pastéfien, «il m'est revenu que des Dg et leurs collaborateurs en abusent, roulant avec des véhicules aux prix indécents pour un pays comme le Sénégal où tout est urgence».



Guy Marius Sagna d'embrayer : «Parmi les nouveaux nommés dans l'exécutif, certains s'adonneraient à cette pratique.»