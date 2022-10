Derrière "l'armée numérique" du PSG : Lotfi Bel Hadj, l’homme qui a percé les secrets des évènements de Mars 2021 pour Macky Sall

Les soupçons visant le PSG et son recours à une "armée numérique" pour déstabiliser jusqu'à ses propres joueurs sur internet ont mis en lumière le propriétaire d'une agence de communication aux réseaux très étendus, Lotfi Bel Hadj. Ce nom n’est pas inconnu au Sénégal. Petit retour en arrière sur les événements terribles de mars 2021.



Lors de ces troubles sanglants, qui ont causé le décès de quatorze individus, et occasionné la destruction de beaucoup de biens publics, le ministre de l’Intérieur, Antoine, Diome, avait fait une sortie, le 5 mars, dans lequel il laissait entendre que des éléments extérieurs étaient à la manette. « Ces actes de provocation sans précédent et sans commune mesure ont provoqué, avec le soutien de forces occultes identifiées, des manifestations violentes dans plusieurs quartiers de la capitale et dans d’autres localités du pays », déclarait-il, Antoine Diome évoque une « conspiration contre l’État » relevant d’une « insurrection organisée ».