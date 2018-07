Senxibar

Dernière minute: La Cour d'Appel rejette la demande de mise en liberté provisoire pour Khalifa SALL

SENXIBAR- Khalifa Sall et Cie restent en prison. La Cour d’appel de Dakar a décidé de rejeter la demande de liberté provisoire déposée par Khalifa Sall et Cie.

Le juge Demba Kandji a estimé que la Cour de justice de la CEDEAO n’est pas une juridiction fédérale. Les juridictions sénégalaises sont les seules compétentes pour statuer sur l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar.



En conséquence, le juge a estimé que l’affaire Khalifa Sall est frappée de l’autorité de la chose jugée. Et que la Cour d’appel est, seule, compétente pour juger cette affaire en deuxième examen.



Devant la presse, Me Demba Ciré Cledor soutient que c'est la déception de la Justice sénégalaise. A

en croire l'avocat du maire de Dakar, c'est encore l'instrumentalisation de la Justice sénégalaise. Après ce rejet de la Cour d'Appel, Me LY renseigne que la Cour de Cassation va être saisie.

