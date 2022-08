Députés de Benno au Palais : l’affaire Sonko-Adji Sarr exposée devant Macky Sall

Les 82 députés de Benno Bokk Yakaar, élus lors des dernières Législatives, ont été reçus samedi dernier au Palais par le Président Macky Sall. La rencontre a duré dix tours d’horloge, d’après plusieurs médias. Parmi les sujets au menu des discussions, les élections législatives, l’installation de la 14e législature, la formation du nouveau gouvernement et... l’affaire Sonko-Adji Sarr.



Elle a été abordée par Abdoulaye Saydou Sow, ministre et maire de Kaffrine, et Farba Ngom, édile des Agnam. Ces derniers ont plaidé pour que la lumière jaillisse à propos de cette affaire d’accusations de viol et de menaces de mort portées contre le président de Pastef.



«On doit tirer cette affaire au clair et permettre à tout le monde d’être fixé. Même ses partisans doivent l’encourager à aller répondre et clarifier les choses devant la justice pour que sa candidature (Ousmane Sonko s’est porté candidat pour la présidentielle de 2024, Ndlr) puisse être légitime», a suggéré Farba Ngom.



Abdoulaye Sow en écho : «Ce contentieux interpelle toutes les consciences, mais surtout les institutions judiciaires. Il est inacceptable qu’un de nos camarades, l’ancien directeur général du COUD, soit dans les liens de la détention alors qu’un autre accusé des mêmes faits circule librement.»