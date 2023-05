Denrées alimentaires : l’Etat fixe les prix du sucre et de l’huile

Le ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises a fixé les nouveaux tarifs concernant le sucre et l’huile.



Désormais, le prix du sucre est fixé à 650 F le kilo et celui de l’huile à 1 100 F le litre à Dakar. Dans les autres régions du pays, les prix sont majorés d’un différentiel de transport déterminé par le Conseil régional de la Consommation.



Les commerçants ont l’obligation de publier les prix ainsi fixés de façon visible et lisible, par tout moyen approprié, notamment le marquage, l’étiquetage et l’affichage. (voir documents).