Démissions d’Idy et de « ses » ministres : Un remaniement ministériel en vue

Les démissions du président du Conseil économique social et environnemental (Cese), Idrissa Seck et de « ses » ministres Yankhoba Diattara et de Aly Saleh Diop auront des répercussions sur le gouvernement actuel d’Amadou Bâ.



Selon les informations de Les Échos, le président de la République, Macky Sall, ne va pas se contenter de le remplacer.



Dans son édition de ce lundi, Les Échos informe que Macky Sall va profiter de l’occasion pour opérer à un remaniement ministériel.





Le journal ajoute que le Chef de l’Etat veut avoir un « véritable gouvernement de combat » et, il ne serait pas satisfait des performances de certains.



Après l’annonce de la candidature d’Idrissa Seck pour la présidentielle de février 2024, deux membres de Rewmi, Yankhoba Diatara et Aly Saleh Diop, respectivement ministre des Sports et de l’Élevage, devraient quitter le gouvernement du Premier ministre, Amadou Ba.