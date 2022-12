Déménagement : la Fédération sénégalaise de football change de plan

L’information avait été donnée il y a quelques mois. La Fédération sénégalaise de football (FSF) doit quitter ses locaux de Ouest-Foire et emménager dans un nouveau bâtiment en attendant la construction d’un siège digne de ce nom. Initialement, les fédéraux devaient déposer leurs valises à Sud-Foire, non loin des actuels bureaux. Mais il y a eu un changement de plan.

D’après Record, la FSF va installer ses quartiers à Liberté 6 Extension, près du magasin Auchan de la zone. Elle occupera un immeuble R+7 moyennant 5 millions de francs CFA par mois. Le journal rapporte que les fédéraux ont effectué hier, lundi, une visite des lieux et ils ont affiché des mines satisfaites.