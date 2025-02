Demba Moussa Dembélé (économiste) : "Pourquoi Macky Sall a maquillé les comptes..."

Le rapport de la Cour des comptes continue de charrier des réactions, à la fois du côté des sachants que des non-initiés. Et le moins que l’on puisse dire est qu’en dehors de l’Apr, le parti de Macky Sall qui met en doute la Cour, l’indignation est le sentiment le mieux partagé. Economiste, Demba Moussa Dembélé se dit effaré par la gravité et l’ampleur de ce qu’il considère comme ‘’une véritable bombe’’, résultat d’une ‘’désinvolture’’ dans la gestion des finances publiques.

« On découvre ainsi un pillage à grande échelle des deniers publics par un groupe d’individus qui n’avaient aucun respect pour le bien public. Des dizaines de milliards ont disparu sans laisser de trace. Des mensonges ont été servis aux ‘’partenaires’’ et aux marchés financiers sur le niveau du déficit budgétaire et le plafond de la dette publique », s’insurge-t-il.

Demba Moussa Dembélé constate que le ‘’maquillage des chiffres’’ cache un déficit budgétaire de 12,3% du Pib et un ratio de la dette publique qui frôle 100% du Pib. Ce qui veut dire que la réalité des chiffres « dépasse largement ce que le régime avait annoncé ».

A partir de ce constat, Demba Moussa Dembélé essaie de trouver des réponses sur les raisons d’un tel ‘’mackyllage’’ des comptes publics. « Ces raisons sont à rechercher dans l’obsession de Macky Sall visant à présenter aux marchés financiers et aux ‘’partenaires’’ internationaux une bonne image de la gestion économique du pays. En effet, on avait souvent entendu le président Macky Sall et ses ministres se vanter de la ‘’qualité de la signature’’ du Sénégal auprès des marchés financiers, chaque fois qu’il émettait avec succès des ‘’eurobonds’’ », se souvient-il.

L'économiste rappelle aussi que le régime de Macky Sall aimait se glorifier de ses relations avec le Fmi et la Banque mondiale. Une confiance qui, disait l’ancien gouvernement, étaient basées sur la confiance que ces banques avaient dans les politiques « macroéconomiques saines » du pays.

Du coup, Demba Moussa Dembélé ne se limite pas uniquement au régime de Macky Sall. Il s’interroge aussi sur la responsabilité des deux principales institutions financières partenaires du Sénégal et qui avaient pour mission de s’assurer de la véracité des chiffres. « Comment se fait-il qu’avec cette proximité et les moyens dont elles disposent qu’elles n’aient pas pu déceler les fraudes sur les chiffres ? Ou bien auraient-elles une certaine complicité dans la manipulation de ceux-ci ? », se demande l’économiste.

Le même constat est valable dans le cadre de l’Uemoa où le Sénégal sous Macky Sall n’a pas respecté les limites de 3% du PIB et une dette publique ne dépassant pas 70% du PIB. Autrement dit, ajoute Dembélé, « le régime précédent avait utilisé le mensonge et la manipulation des chiffres dans ses rapports avec les marchés financiers et ses « partenaires africains et internationaux ! ».

Que faire alors une fois les dégâts constatés. Notre interlocuteur pense qu’il faut d’abord reconnaître qu’un travail difficile attend la nouvelle équipe pour restaurer l’image du Sénégal sur le marché international et celui communautaire. « Il y aura toujours un petit soupçon qui subsistera dans la tête de certains des ‘’partenaires’’ ».

Pour lever ces doutes, il faut alors des mesures drastiques dans les procédures de décaissements et de contrôle mais aussi sur les personnes responsables de cette mauvaise gestion. Autrement dit, il faut allier des sanctions fermes contre les fautifs et « leurs complices, dans l’administration et le secteur privé » mais surtout une nouvelle orthodoxie pour les responsables actuels.

« Il faudra saisir cette occasion pour éradiquer la culture de la complaisance, du mensonge et de la manipulation des chiffres dans la gestion des ressources du pays », recommande-t-il.

Le président Diomaye Faye et son Pm Sonko ayant promis la vérité au Sénégal, Demba Moussa Dembélé pense qu’ils ont désormais l’occasion idéale de lancer « un signal fort de rupture d’avec le système qu’ils ont combattu avec acharnement. Car on ne peut pas obtenir des résultats différents avec le même système ».