Démantèlement site d'orpaillage à Bakel : 6 individus, dont 3 orpailleurs burkinabé arrêtés

Un nouveau site d'orpaillage clandestin a été démantelé dans la forêt d'Alinguel par les gendarmes de la brigade territoriale de Kéniéba, avec le concours du GARSI de Sadatou. L'opération, supervisée par le commandant de la compagnie de Bakel, a permis d'interpeller trois orpailleurs de nationalité burkinabé en flagrant délit. Les autres ont pris la fuite.

La poursuite des investigations s'est soldée par l'arrestation de trois Sénégalais suspectés d'être les organisateurs de cette mafia. Au total, six mis en cause ont été mis aux arrêts, selon des sources de Seneweb. Un important lot de matériel a été saisi par les gendarmes lors de cette descente inopinée effectuée le 21 novembre dernier vers 12 h. Il s’agit de six motopompes, quatre marteaux-piqueurs, deux motos, un rouleau de tuyau d'eau et deux panneaux solaires.