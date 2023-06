Demandes de visas Schengen: le Sénégal parmi les pays qui dépensent le plus en Afrique soit 125, 463 millions FCFA en 2022.

Pays

Visas uniformes appliqués

Total des visas uniformes délivrés (y compris MEV)

Visas uniformes non délivrés

Pourcentage de rejets

Dépenses

Algérie

392,053

191,187

179,409

45.76%

$15,787,992

Moroc

423,201

282,301

119,346

28.20%

$10,502,448

Tunisie

168,346

112,411

48,909

29.05%

$430,399,2

Nigéria

86,815

46,404

39,189

45.14%

$344,863,2

Egypte

167,995

133,357

31,271

18.61%

$275,184,8

Sénégal

56,866

30,256

23,683

41.65%

$208,410,4

Ghana

42,124

23,112

18,363

43.59%

$161,594,4

Côte d’Ivoire

57,319

37,544

15,967

27.86%

$140,509,6

Angola

56,172

40,987

14,621

26.03%

$128,664,8

Kenya

48,892

35,821

11,436

23.39%

$100,636,8

RDC

33,817

20,102

10,715

31.69%

$94,292,0

Cameroun

34,271

22,679

10,508

30.66%

$92,470,4



Une analyse récente des dépenses de visas par schengenvisainfo.com a révélé le fardeau financier substantiel auquel les pays africains sont confrontés pour obtenir des visas Schengen. Selon les résultats publiés par la plateforme, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie qui occupent le haut du classement ont dépensé le plus en visas Schengen en 2022 sur le continent africain. L'Algérie arrive en première position avec une dépense de 15 787 992 dollars soit plus de 9 milliards FCFA et un rejet de 45,76 % sur 392 053 candidats. Elle est suivie de près par le Maroc avec 10 502 448 dollars soit 6,3 milliard FCFA avec un rejet de 28,20 % sur 423 201 candidats. La Tunisie a enregistré un total de 48 909 candidats refusés soit 29.05% et 430 399,2 $ dépensés d’une valeur de 259 100 198 FCFA.Le Sénégal qui vient en 6ème position dans ce classement SchengenVisaInfo.com domine l’Afrique de l’Ouest. Il accumule un total de 56 866 candidats dont 41,65% ont obtenu un refus portant le nombre de refus à 23 683 candidats. 30,256 demandes ont été accordées pour un total 208,410,4 dollars de dépenses soit 125, 463 millions FCFA. L’étude démontre également que de nombreux voyageurs africains sont confrontés à des procédures complexes, à de longs délais d'attente et à des taux élevés de refus de visa.Voici les 10 premiers pays africains avec les dépenses les plus élevées en visas Schengen :