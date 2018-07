Senxibar

Demande de la libération immédiate de Khalifa Sall, suite a la décision de la cour de justice de la Cedeao

ME SAMBA BITEYE «RECADRE»

Il y a eu une interprétation «tronquée» de la décision de la Cour de justice de la Cedeao du 29 juin dernier, concernant l’affaire Khalifa Sall. C’est la précision de taille qu’apporte l’avocat de l’Etat, Me Samba Bitèye, qui indique qu’en réalité, la Cour «déboute les requérants du surplus de leur prétention», dont celle de la libération immédiate, tout comme la cessation des poursuites contre le député-maire.



Les avocats de l’Etat refusent de laisser perdurer la polémique née de la décision de la Cour de justice de la Cedeao, concernant l’affaire Khalifa Sall, sans pour autant donner leur version des faits. C’est ainsi que l’un des conseils de l’Etat, Me Samba Biteye a joint la rédaction hier, dimanche 1er juillet, pour apporter des «précisions». En effet, la robe noire de l’Etat précise d’emblée que tous ceux qui spéculent sur la décision de la Cour n’ont en réalité reçu que la décision et non la motivation de celle-ci. Poursuivant, il admet en fait que la décision qui a été rendue «dit que la détention de Khalifa Sall entre la date de la proclamation des résultats des élections par le Conseil constitutionnel et celle de la levée de son immunité parlementaire, à savoir le 25 novembre 2017, est arbitraire».



Toutefois, concernant l’interprétation qu’en font les proches du député-maire de Dakar, réclamant ainsi la libération immédiate et la cessation des poursuites contre leur client, Me Biteye précise que «la seule décision qui a été prise réellement par la Cour de justice de la Cedeao est une décision qui condamne l’Etat du Sénégal à payer à tous les requérants la somme de 35 millions de Fcfa à titre de réparation de la violation du droit à l’assistance d’un conseil, du droit à la présomption d’innocence, du droit à un procès équitable, ainsi que de la détention arbitraire». Ainsi donc, il informe que la Cour de justice, dans sa décision, «déboute le requérant du surplus de leur prétention». Ce surplus des prétentions des requérants avait été formulé expressément par les avocats de Khalifa Sall, notamment «d’ordonner que l’Etat du Sénégal libère immédiatement Khalifa Sall, ainsi qu’une demande relative à cessation immédiate de ses poursuites», renseigne-t-il. Il demande, par conséquent, à ceux qui crient victoire de ne «pas faire dire à cet arrêt ce qu’il n’a pas dit».



La robe noire de l’Etat pense qu’il y a une «interprétation tronquée» de la décision de la Cour par les proches du député-maire. Cependant, il s’est voulu prudent sur la suite qui sera réservée par l’Etat concernant la décision de la Cour, à savoir celle de payer aux requérants la somme de 35 millions de Fcfa à titre de réparation du préjudice subi. Même s’il ne dit pas clairement si oui ou non l’Etat s’acquittera de cette somme, il dira tout au moins que «l’Etat du Sénégal n’a pas la réputation d’être un mauvais élève, ni un mauvais membre de la Cedeao», tout en informant que les autorités compétentes «sur cette question prendront les décisions qui s’imposent».

AAD Senxibar

