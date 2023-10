Déguerpissement à l’Ancienne piste(Mermoz): Quand les risques d’insécurité guettent les quartiers périphériques

À l’image de la cité Imbécile qui avait été rasée et « débarrassée » de ses habitants le 3 juillet dernier, l’ancienne piste a été également nettoyée. La gendarmerie a sorti la grosse artillerie pour mettre de l’ordre dans ce secteur qui regorge de jeunes et où on note généralement beaucoup d'agressions. La délinquance dans cette zone est tout sauf rare.



Après ce passage des forces de sécurité qui débarrassent toutes les emprises de cette zone située à Mermoz, que deviendront ces jeunes qui s’y réfugiaient et qui s’adonnaient à des pratiques malsaines? La réponse simple pourrait être même donnée par les habitants des quartiers environnants notamment la cité Keur Gorgui, Sacré Cœur, Mermoz etc, qui se soucient de leur sécurité.



N’ayant pas où aller, certains jeunes délinquants pourraient semer la terreur dans ces zones. Dans le passé, des cas de de vol dans les maisons ou à l'arrachée et des agressions ont souvent été notés. Mais la présence des délinquants, sans abris actuellement et errants dans certains quartiers, appelle d’une part, à la vigilance des habitants et d’autre part au renforcement de la sécurité dans la zone.