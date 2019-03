Défaite du Rewmi : Idy en perspective quitte ou double ?

«La commission Nationale De recensement des votes vient de publier un résultat qui reflète parfaitement la commande du candidat sortant. Nous rejetons fermement et sans aucune réserve ce résultat. Nous ne ferons aucun recours devant le Conseil constitutionnel ». pic.twitter.com/apjzb3EEqB

— Idrissa Seck (@IdrissaSeck2019) 28 février 2019



Les jeunes pour bouleverser la hiérarchie ?



Le président du parti va-t-il laisser la place au jeunes ou essayer de maintenir le cap en vue des prochaines échéances électorales ? Time will tell Chez Idrissa Seck, la presse attend. Certains responsables de l'opposition sont à l'intérieur (Thierno Bocoum, Barthélemy Dias qui vient d'arriver), d'autres sont déjà repartis (O. Sonko, M. Niang, I. Sall, A. Soumaré, etc) pic.twitter.com/oiat4BgAGX

— Salma Niasse (@salma_NB) 28 février 2019

Après validation des résultats provisoires par le Conseil Constitution alors c'est reparti pour 5ans de plus avec Macky Sall.Le président du parti va-t-il laisser la place au jeunes ou essayer de maintenir le cap en vue des prochaines échéances électorales ? Time will tell

Classé 2des 5 candidats en lice lors de l’élection du 24 février , Idy et les 3 autres candidats d’alors rejettent « fermement et sans réserve » le résultat proclamé par la commission nationale de recensement des votes Les élections locales et législatives à avenir seront d’autant plus intéressantes pour l’opposition qui ne cache pas ses ambitions.