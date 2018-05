Politique

Dédicace du premier tome du Président de la République: Ousmane Sonko tacle Macky Sall

SENXIBAR-Le leader du PASTEF ne rate aucune occasion pour pilonner macky Sall. Ousmane SONKO a réagi après la cérémonie de dédicace du premier Tome du livre du chef de l’Etat. Pour le député, macky Sall a publié une compilation de discours lus par lui et écrits par d'autres.

D'après le quotidien l'AS, le leader du PASTEF prévient le Président macky Sall que ses manoeuvres de banalisation ne passeront pas. «Vous n'avez pas commis des erreurs, mais des fautes de gestion et de mal gouvernance graves, et sciemment. Sous ce chapitre, soyez rassuré que le jugement de votre action ne se limitera pas à la sanction populaire», menace ousmane Sonko. Aussi, rappellet- il au chef de l’etat que la publication des conventions sur le pétrole et le gaz n'a jamais été laissée à sa discrétion. Car, l'article 17 du code pétrolier dispose : «Ladite convention est approuvée par le président de la république et publiée au Journal officiel et fait l’objet d’un enregistrement dans les conditions prévues par la loi». Pour ousmane Sonko, macky Sall a fait un aveu de rétention sur ces contrats en violation flagrante de la loi et de la constitution.

AAD Senxibar

