Déclaration de patrimoine : comment certains ministres se sont « débarrassés » de leurs biens avant de se présenter à l’Ofnac

-La déclaration de patrimoine des ministres de Macky Sall continue de défrayer la chronique. En effet, au moment où certains épiloguent sur le ministre qui ne s’est pas encore présenté au niveau de l’Ofnac pour sacrifier à la tradition, un fait semble échapper à la vigilance des sénégalais. Des ministres, qui ne veulent pas s’attirer les foudres du patron ou qui ne veulent pas avoir affaire avec la CREI se sont débarrassés de leurs biens en trouvant des prête-noms avant de se présenter à l’Ofnac. Selon des sources, leur modus operandi a consisté à cibler des personnes anonymes à qui ils ont donné certains de leurs véhicules et autres biens. Et avec la complicité de ces dernières, ils ne montrent que ce qu’ils veulent que les gens sachent; ainsi, ils passent pour des gens cleans alors qu’ils ont beaucoup de choses à se reprocher puisqu’ils qu’ils savent qu’ils ne pourront pas justifier l’origine de tous ces biens qu’ils on pu acquérir en un rien de temps.