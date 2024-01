Déclaration de Karim Wade : Le décryptage de Ibrahima Bakhoum

« Il y a plus de 7 ans, j’ai été contraint de quitter ma terre natale, le Sénégal. Cet exil forcé, après un procès arbitraire suivi de trois longues années de prison, m’a interdit d’aller prier sur les tombes de mes proches », a rappelé Karim Wade. Lors de son message à la nation, le candidat du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) à l’élection présidentielle du 25 février 2024 a ainsi annoncé son retour prochain au pays de la Téranga. Une déclaration rassurante selon le journaliste Ibrahima Bakhoum qui estime que ses partisans ont, au moins cette fois-ci, l’assurance de compter sur un candidat qu'ils ont longtemps attendu.

« C’est trop tôt pour dire ce que cette annonce peut avoir comme impact. Mais, au moins, il y a un pas qui est fait car beaucoup de ses partisans étaient dans le doute, certains disaient, il viendra tandis que d’autres pensaient le contraire », analyse Ibrahima Bakhoum.

Selon le journaliste, « pour une fois, on l'entend lui- même dire, non seulement qu'il va venir, même si la date reste toujours la question posée. Mais au moins, il a su résoudre la question par rapport à sa venue. Parce que, explique-t-il, « je ne sais pas comment on peut décider de parler au sénégalais en leur disant ‘Je ferai, je voudrais faire, etc.’ tout en ne sachant pas si on viendra ou pas, tout en n'ayant même pas l'intention de venir. Donc, je pense que l'annonce de se présenter à ses militants dans les jours à venir est plutôt un bon pas en avant ».