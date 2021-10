Déclaration de Dr Mouhamad Ahmad Lo

Et le Tout-Puissant dit : Rien ne nous affligera que ce qu’Allah a décrété pour nous, Il est notre protecteur, et c’est en Allah que les croyants placent leur confiance (Sourate Tawba, versets 51).



Il dit ailleurs : Allah ne suffit-Il pas à Son esclave [comme soutien]? Et ils te font peur avec ce qui est en dehors de Lui. Et quiconque Allah égare n'a point de guide (Sourate Az Zumar, verset 36).



Chers frères et sœurs : Assalamou alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouhou Allah soit loué en premier et en dernier, puis nous remercions l’ensemble de nos compatriotes Sénégalais, frères et sœurs en Islam, pour leurs sentiments forts exprimés à notre endroit. Nous remercions aussi nos frères et sœurs ressortissants de pays africains et du monde entier pour leur solidarité et compassion à notre endroit, ceci à travers des appels téléphoniques sans arrêt, depuis plus d’une semaine.



Préambule :

1- Notre œuvre continue et notre attachement sans réserve pour la sécurité et la stabilité au Sénégal et pour les autres pays de la Ummah, depuis plus de 25 ans ne font l’ombre d’aucun doute.

2- Nous avons assisté à une activité frénétique et intense visant à diaboliser notre action depuis la publication de notre premier livre1, dont nous avons terminé la rédaction en 1992 et publié en 1996. Certains ont fait de ce livre une monture pour la mise en œuvre d’un plan absurde et prémédité, ont organisé de nombreux séminaires et conférences, animé des émissions spéciales sur les chaînes de radio et de télévision de la place pour nous discréditer et nous accuser fallacieusement. Ils ont dépeint ce livre d’une image sombre issue de leur fertile imagination et mauvaise conjecture, alors que la plupart d'entre eux ne l'a pas lu. Ils ont cherché à faire du livre un ouvrage d'excommunication des savants de la Ummah qui d’après eux, y sont décrit comme immoraux, apostats et libertins, et la vérité est que ce livre ne renferme rien de tout cela. Ils ont continué dans cette machination, jusqu'à convaincre une grande partie du public et de certains particuliers que l'auteur du livre répand l'inimitié et l’animosité à l’encontre de nos devanciers et prédécesseurs.



de ceux-la c’est d’amener les gens à arrêter de propager la religion d’Allah.

Ce qui est impossible.



5- Il faut que vous sachiez que cette dernière attaque n’est pas entre les mourides

et ceux qui étaient ciblés, mais il s’agit d’un complot fomenté par un groupuscule extrémiste qui cherche à semer la terreur au Sénégal. Allah connait bien leurs intentions et ceux qui sont derrière eux. Vous avez vu et entendu un de leurs icônes dirent devant les médias « qu’ils s’en foutent » qu’il y ait guerre civile dans ce pays.



6- Nos amis nous posent beaucoup de questions et se demandent pourquoi nous sommes restés à Touba malgré ces nombreuses et répétées menaces ? La réponse : Nous croyons fermement que nous sommes des fils de cette ville, nous y avons grandi de la même manière que d’autres dans leurs villes ou villages d’origine. Nous avons participé à son développement de la même manière que nos parents ont participé à sa création. Nous sommes des fils de droit de cette ville et personne ne peut nous contraindre à la quitter alors que nous sommes en vie. Le Messager d’Allah (PSL) a dit : « Quiconque est tué alors qu’il défendait ses biens et sa famille est un martyr... »



La seule peut nous y faire sortir facilement est qu’une déclaration directe émanant du premier responsable de cette ville nous demandant d’y sortir. Allah sait que si une demande de cette nature m’est faite, je ne tarderai pas à l’exécuter de suite. Et je n’aurai nullement besoin de ce qu’il répète toujours en matière d’indemnités ou autre. Peut-être que ce genre d’ordre n’arrivera jamais avant que le gars au divan ne soit calife de Touba. C’est la bonne conjecture que nous avons des actuels responsables de cette ville.



Quant à Cheikh Ibrahim Khalil, que personne ne pense qu’il quittera Ngabou, sous aucune condition, advienne que pourra...

4ème message: Au peuple sénégalais

Chers compatriotes, il faudra que l’on s’entende ici et maintenant sur plusieurs choses :



1- Sachez que le maintien de la sécurité et de la stabilité de ce pays est une responsabilité collective et non celle de l’Etat uniquement. Et sachez qu’un Etat qui perd sa sécurité et sa stabilité ne pourra jamais émerger, ne parlons pas de développement. Et vous savez que notre pays, vu les ressources naturelles qui y sont apparues, traverse des moments cruciaux et charrie des appétits. Il nous faut donc une autorité avertie, ferme et dissuasive dans ses décisions pour continuer à garantir la sécurité intérieure.



3- Sachez que beaucoup de pays sont dévastés à cause de petits problèmes qui ont dégénéré. Et aujourd’hui leurs populations souhaiteraient revenir sur leurs pas.



3- Notre pays, de par ses différentes tribus et ethnies et ses diverses croyances, est considéré comme un exemple et un domaine de coexistence pacifique et d’acceptation de l’autre. Et cela est un des secrets de sa stabilité



4- L’exception de notre pays dans la stabilité qu’ont perdu la majeure partie des pays de l’Afrique, n’est pas due à l’existence des Saints comme le pensent certains. Les pays dans lesquels se trouvent des tombes des prophètes et messagers sont plus secoués et ont perdu leur stabilité.



5- Nous sommes des gens qui appelons à la paix et à l’harmonie, nous ne haïssons personne, nous n’insultons pas et ne souhaitons du mal à qui que ce soit. Mais nous resterons dans le chemin de la prédication et de l’enseignement. Et quiconque nous attaque à cause de cela, qu’il sache que nous sommes dans un Etat de droit. Si l’Etat fait son devoir tant mieux, au cas contraire nous sommes encore là.

Allah nous suffit, Il est notre meilleure garantie.



Merci de votre attention.

Fait à Dakar, le 24/ 10/ 2021.

Dr Mouhamad Ahmad Lo