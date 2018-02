Senxibar

Décès du géant Hamidou Dia: Macky Sall pleure un grand ami

SENXIBAR- La grande faucheuse a frappé fort ce week-end. Deux éminents philosophes ont quitté ce bas monde le samedi et le dimanche. Le Professeur Hamidou Dia, écrivain

et Conseiller spécial du Président Macky Sall est décédé à la clinique Casahous de Dakar. Hamidou Dia était un preux, un bel esprit, une belle âme qui s’en va laissant ainsi le monde de la littéraire, de la philosophe, du savoir orphelin. Pr Hamidou Dia a enseigné pendant plusieurs années au département de philosophie de l’Université Cheikh Anta Diop. Le président de la République, Macky Sall perd ainsi un collaborateur discret, efficace et courtois. «L’As» où il ne compte que des amis en est effondré et présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée.

AAD Senxibar

