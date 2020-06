Décès de Moïse Ambroise Gomis

Le monde de la culture est endeuillé. Nous venons d’apprendre le décès, dans la matinée de ce vendredi 5 juin 2020 à Dakar, le décès du grand présentateur télé Moïse Ambroise Gomis. L’ancien organisateur du concours Miss Sénégal, et ex-animateur de l’émission ‘’Antenne midi’’ de la Rts, était cloué au lit par une maladie. Il y a quelques mois, il confiait avoir été atteint d’un AVC qui l’avait obligé à se départir de sa passion d’organisateur d’évènements culturels.



« J’ai été atteint d’Avc (NDRL : accident vasculaire cérébral) et je ne pouvais pas parler. C’est là que je me suis dit qu’il était temps que j’arrête et que j’ai une famille donc il faut bine que je m’occupe de mon jardin. Je ne peux plus poursuivre et faire le tour du Sénégal avec ma voiture et mes propres moyens c’est fatiguant mais je n’ai rien regretté », confiait-il.



Véritable icône de l’environnement culturel sénégalais, Moise Ambroise Gomis a longtemps promu le rayonnement de la musique, du mannequinat et des concours de beauté au Sénégal avant de passer le flambeau à Aminata Badiane, qui tient désormais le label de l’organisation de Miss Sénégal.



La levée du corps est prévue ce jour, à 14 heures, à la mosquée de Sicap Karack, avant son enterrement au cimetière musulman de Yoff