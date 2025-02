Décès de Jimmy Mbaye : cinq choses à savoir sur le guitariste de Youssou Ndour

Le membre fondateur du Super Étoile décédé cette nuit sera inhumé ce mercredi au cimetière de Yoff. Qui était-il ? L’Observateur a résumé son parcours d’artiste en annonçant sa disparition dans son édition du jour.



1. Six ans après Habib Faye



Jimmy Mbaye, guitariste charismatique du Super Étoile, est décédé cette nuit du mardi à mercredi à la Clinique de la Madeleine de Dakar. Il sera inhumé au cimetière de Yoff, ce mercredi 12 février, après la levée du corps prévue à 14 h 30 à l’hôpital Principal. Six ans après le bassiste Habib Faye, parti le 25 avril 2018, le Super Étoile de Youssou Ndour perd une autre icône.



2. Mamadou Mbaye



Jimmy Mbaye est mort à 68 ans. Il est né Mamadou Mbaye, un jour de 1957. Son nom d’artiste est un hommage à Jimi (avec un seul m et i à la place de y) Hendrix (1942-1970), classé par Time Magazine parmi les 10 meilleurs joueurs de guitare électrique de tous les temps (août 2009).



3. Du fil de pêche-canettes à la Fender Stratocaster



Le guitariste du Super Étoile était un spécialiste de l’électrique, comme Hendrix. Le premier modèle de son instrument fétiche, une Fender Stratocaster, il l’a obtenu à 18 ans. Huit ans plus tôt, à seulement 10 ans donc, il s’offrait sa première guitare qu’il a façonnée lui-même avec un fil de pêche et des canettes. Trois ans plus tard, son grand-frère, El Hadji, sans doute sensible à l’enthousiasme de son cadet, lui fait cadeau d’une guitare acoustique.



4. Super Étoile



Hormis une petite parenthèse de quelques années, Jimmy Mbaye et Youssou Ndour ne se sont jamais quittés depuis 1979, année où le guitariste a rejoint le Super Étoile. Avant, le disciple de Hendrix a évolué au African Band et au Dagoudane Band.



5. Trois albums