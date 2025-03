Décès de Guin Thieuss : Une figure emblématique de la RTS s’éteint

Le monde de l’animation télévisuelle au Sénégal est en deuil avec le décès de Guin Thieuss de son vrai nom Mouhamadoul Amine Aïdara Kamité, ancien animateur et promoteur de la Radio Télévision Sénégalaise (RTS) survenu ce mardi. Sa disparition marque la fin d’une époque pour de nombreux amateurs de télévision, qui se souviendront de lui pour son charisme unique et sa présence chaleureuse à l’écran.



Guin Thieuss, dont la carrière a été jalonnée de succès, avait annoncé il y a plusieurs années qu’il luttait contre une tumeur. Son combat contre la maladie a été empreint de courage et de dignité, reflétant la personnalité forte et résiliente qu’il a incarnée tout au long de sa vie.



Son départ laisse un vide immense dans le paysage médiatique sénégalais. Il était bien plus qu’un simple animateur ; il était une légende vivante de son art et un modèle d’inspiration pour de nombreux jeunes professionnels de l’animation qui espéraient suivre ses traces.



En hommage à sa mémoire, Senego exprime ses condoléances les plus sincères à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui ont été touchés par la joie et l’énergie qu’il apportait par son travail.



Guin Thieuss restera dans les mémoires comme une figure emblématique, une présence marquante qui continuera à inspirer les générations futures de présentateurs. Son héritage vivra à travers les nombreux souvenirs qu’il a laissés à ses collègues et à son public fidèle, rapporte kawtef.