Décès de 11 bébés à Tivaouane : Le DRH de l’hôpital Abdou Aziz Sy arrêté.

Les arrestations se poursuivent dans l’affaire des 11 bébés morts calcinés à l’hôpital Abdou Aziz Sy de Tivaouane. Après l’infirmière et l’aide-infirmière, le Directeur des ressources humaines de l’hôpital vient d’être arrêté et placé en garde à vue.

Cheikh Diop a rejoint ses deux collègues qui avaient été placées en garde à vue ce week-end.

Les travailleurs de l’hôpital font sit-in en ce moment même où ces lignes sont écrites pour dénoncer les arrestations et exiger leur libération.

Nous y reviendrons…