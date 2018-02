Politique

Débat public sur la situation du pays : Idrissa Seck défie Macky Sall

Jugeant que le Sénégal traverse « une crise » imputable à la gestion du Président Macky Sall, le vice-président de Rewmi, Déthié Fall, demande au Premier ministre Boun Abdallah Dionne « d’arrêter le bavardage et de s'occuper de façon beaucoup plus rigoureuse des revendications des syndicats, du paiement des bourses des étudiants et de faire face à d’autres problèmes auxquels sont quotidiennement confrontés les Sénégalais ». Ainsi, il annonce que Idrissa Seck invite le chef de l’État à un débat public, dossiers entre les mains, pour revenir de façon détaillée et en profondeur sur la situation du pays.



AAD Senxibar

