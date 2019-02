De la responsabilité de sauver le journalisme

La presse doit travailler désormais en intégrant son impopularité chez une bonne partie du public. Il a le devoir d'inverser cette impopularité, en étant moins sensationnelle, moins euphorique. La course à l'exclusivité, au buzz, qui n'est certes pas mauvaise, si elle est effectuée de façon responsable, doit être plus modérée. Ma position a toujours été de rendre ce metier restrictif et d'être intransigeant envers les récidivistes en matière de Fake news. On a que ce metier, on doit se battre contre ceux qui veulent le détruire et être sans merci contre nous même, si l'un d'entre nous s'écarte de nos chères règles d'éthique et de déontologie.