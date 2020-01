Dakar : Plus de 150 tonnes de riz impropre saisi à la rue Tolbiac (Police)

"Saisies de plus de 150 tonnes de riz impropres à la consommation à la Rue Tolbiac à Dakar". L'information est livrée par les services des relations publiques de la police, ce vendredi, à travers un communiqué.

Elles ont expliqué que " le Commissariat de Rebeuss, exploitant depuis plusieurs jours une information faisant état d’un vaste réseau de reconditionnement et d’écoulement de riz impropre à la consommation à la Rue Tolbiac sise à Dakar, a interpellé, dans la nuit du 30 au 31 janvier 2020, six (06) individus et procédé à la saisie de plus de 150 tonnes de riz impropre à la consommation en instance de reconditionnement en vue de sa réintroduction dans le marché".

"La poursuite des investigations a permis également la saisie, dans le marché local, d’environ cinquante (50) tonnes de riz reconditionné vendu entre six mille (6.000) et dix mille (10.000) FCFA le sac", lit-on dans le document.

La police de renseigner que tous les services impliqués ont été saisis, une enquête ouverte et le Procureur de la République informé.

