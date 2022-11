Petrosen a fait condamner Dakar Dem Dik qui devra lui payer la somme de 236,2 millions de francs Cfa.



Hier, le tribunal de Commerce de Dakar a statué sur une plainte de la société Petrosen trading et services contre Dakar Dem Dikk. Selon le Journal Les Echos, le tribunal a condamné Dakar Dem Dikk à payer à la société Petrosen trading la somme de 236.223.455 F Cfa en principal, outre les intérêts de droit à compter du 25 aout 2021 et celle de 20.000.000 F Cfa à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Mieux, le tribunal ordonne l'exécution provisoire à hauteur de 100.000.000 F Cfa.