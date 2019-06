Dakar Dem Dikk: Me Moussa Diop répond aux travailleurs

En conférence de presse ce vendredi, Me Moussa Diop a souligné qu’à son arrivée à Dakar Dem Dikk, il avait trouvé une dette de 400 millions FCfa, laissée par l’ancienne direction. « J’ai tout payé », a-t-il martelé.



Et de poursuivre, « ce qu’il y a, c’est qu’ils ont voulu préparer à Mamadou Goudiaby sa retraite. Ils ont mis en place un centre médical sans avoir d’agrément. Le ministère de la Santé est venu le fermer. Cela n’a rien à voir avec Moussa Diop et le Conseil d’administration de Dakar Dem Dikk ».



Et Me Moussa Diop de révéler : « c’est leurs femmes qui travaillaient là-bas. Les autres syndicats les ont attaqués. Je n’ai rien à voir avec ça. Je ne suis pas dans le népotisme ».