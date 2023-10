DIVORCE TAXAWU – EX PASTEF : « IL VAUT MIEUX ÊTRE SEUL QUE D’ÊTRE MAL ACCOMPAGNÉ », (AÏDA MBODJ)

La présidente de l’Alliance Nationale pour la démocratie « And Saxal Liguey » pense qu’il vaut mieux être seul que d’être mal accompagné. La réaction d’Aida Mbodj fait suite au divorce Taxawu Sénégal et le parti Pastef dissous lors de la session ordinaire unique de l’Assemblée nationale, ce samedi.

Aïda Mbodj souligne que Yewwi Askan Wi ne regrette pas des prebandes qu’ils avaient et qu’ils n’attendaient même pas.

Elle assure que ce qui les importe, c’était d’avoir cet « idéal » qu’ils avaient recherché et qu’elle personnellement, continue de rechercher « pour le meilleur devenu de notre pays . »