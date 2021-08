DIEYNA BALDÉ AVOUE : « BRIL PROFITAIT DE MOI, IL ÉTAIT INFIDÈLE »

Diénabou Baldé alias Dieyna est depuis mardi dernier entre les mains des limiers suite à une plainte contre X de son petit ami. Devant les enquêteurs, la jeune artiste a fait des aveux glaçants. Elle a raconté son plan machiavélique pour faire couler Djibril Mbaye Fall alias Bril Fight 4, qu’elle soupçonnait d’infidélité, rapporte Libération. « Il fallait faire peur à mon petit ami. Oui, le cambriolage n’a jamais eu lieu. Mon frère Aly Baldé m’avait dit que mon producteur et petit ami profitait de moi. Je n’y croyais pas et il m’a persuadé de simuler un vol pour s’emparer de son téléphone. J’avais les preuves de l’infidélité de Djibril Mbaye Fall et nous avons lancé l’opération », a-t-elle dit aux enquêteurs,



Dieyna a été aidée par son frère Aly Baldé et Moustapha Ba dit Pape, qui sont tous entre les mains des gendarmes.