DIC : l'ancien Dage du ministère des Sports convoqué

Mamadou Ngom Niang, ancien directeur de l'administration générale et de l'équipement (Dage) du ministère des Sports, sous Matar Bâ, Lat Diop et Mame Mbaye Niang, est annoncé à la Division des investigations criminelles (Dic) «pour affaire le concernant».



Les Échos, qui donne l'information, ignore le motif exact de la convocation. Le journal précise toutefois que celle-ci est programmée «dans la même semaine que l'audition de Lat Diop».



L'ancien directeur général de la Lonase sera entendu dans le fond jeudi prochain, 30 janvier. Poursuivi pour détournement de deniers publics, extorsion de fonds et blanchiment de capitaux, Lat Diop a été placé sous mandat de dépôt depuis fin septembre dernier.



Autre piste, relève le journal, «la Cour des comptes avait demandé via l'ancien chargé de communication du ministère [des Sports] qu'on lui fasse parvenir les contrats de convention signés avec les organes de presse pour la [Coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire]. C'est Mamadou Ngom Niang qui exécutait les dépenses».