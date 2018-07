DGPN : Qui sera le successeur de Oumar Maal qui part à la retraite le 31 Août prochain?

Il s’agit du directeur général de la police judiciaire (DGPJ), Seydou Bocar Yague, le commandant du Groupement mobile d’intervention (GMI), Amadou Hamdy Lam, le coordonnateur nationale du comité interministériel de lutte contre la drogue, Matar Diop, le directeur général des renseignements intérieurs, Médoune Diouf et le directeur du Budget et du Matériel, Pape Mbacké Faye. Le journal cite également les noms du directeur de la sécurité publique, Abdoulaye Diop, du directeur de la police de l’Air et des Frontières, Abdou Wakhab Sall et du Directeur des Passeports et des Titres de voyage, Mame Seydou Ndour. L’ancien commissaire Central de Dakar Arona Sy a moins de chance de succéder à Maal. D’après le journal L’As, le lynchage médiatique des organisations de défense de droit de l’homme ne plaide pas en sa faveur.