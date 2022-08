DES EXPERTS MILITENT POUR L’ÉCLATEMENT DES DROITS TV

Me Moustapha Camara : « La Coupe du monde est une fête et tout le monde doit y participer »



Avocat à Marseille, Me Moustapha Camara s’est exprimé, hier, sur la polémique entre le groupe Emedia et New World Tv qui a cédé les droits de retransmission du Mondial 2022 à la Rts. « La Coupe du monde, les jeux olympiques, c’est une fête et tout le monde doit y participer. Et c’est l’occasion aussi pour ces chaînes privées d’avoir des rentrées d’argent », a-t-il dit à l’émission Point de vue de la Rfm qu’il partageait avec Pape Massata Diack. Il se dit surpris que ce problème se pose encore au Sénégal. « Quand on a une expertise et une personnalité comme Massata Diack qui est là et qui est quand même l’un des plus grands experts au monde en cette matière, le problème ne devrait pas se poser. Ce qu’il faut faire, c’est que ces parties se retrouvent et trouvent un accord pour la prochaine Coupe du monde, les prochaines Jo de Paris, etc. Le même problème va se poser, donc il faut légiférer ». Me Camara a par ailleurs indiqué qu’il « faut différentes opinions et qu’on ait des experts de Emedia, Tfm… ». A l’en croire, en France, le problème ne se pose pas. « France2 ou une autre chaîne publique aurait pu avoir tous les droits, mais non. Ils ont dit à la Coupe du Monde de Qatar, BeIn Sport va avoir 36 matchs, Tf1 28… C’est comme cela que ça se passe ».



Massata Diack : « L’Etat doit encourager cette équité audiovisuelle »

Abondant dans le même sens, Massata Diack dit : « Si le contrat a été déjà vendu par New Word Tv, Itv ne peut que poursuivre New World Tv pour violation de leur accord ». Il a réitéré que l’Etat doit encourager cette « équité audiovisuelle » pour permettre au sport d’être visible partout. Cela permet aux chaînes de vendre à des sponsors et à ces derniers de sponsoriser les émissions de télévisions. « La solution est que l’Etat s’assoie cette fois-ci avec le Cnra et toutes les télévisions et distribue les 64 matchs, en donnant un lot à la Rts, à Emedia, à Tfm, à Dtv, à 7Tv, Sen Tv, 2S Tv… et que chacun fasse une offre audiovisuelle parce que tout le monde ne peut pas être fixé sur une telle télévision », a-t-il dit.