DÉCRYPTAGE: HYDROCARBURES AU SÉNÉGAL, MANNE OU MALÉDICTION ?(AUDIO RFI)

enePlus vous propose l'émission "Le débat africain" de ce dimanche 20 mai sur RFI, consacrée à la gestion des ressources minières récemment découvertes au Sénégal.



Les invités sont : Serigne Mboup, directeur général de la Société africaine de raffinage, Fary Ndao, ingénieur géologue, auteur de "L'or noir du Sénégal", Abdou Gueye, environnementaliste et spécialiste en gestion des impacts de l'exploitation des hydrocarbures et développement, puis Mamadou Fall Kane, secrétaire permanent adjoint du Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (Cos-Petrogaz).



Emission à écouter en audio.