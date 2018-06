DECLARATION: Macky SALL réaffirme sa disponibilité pour le dialogue sur le pétrole et le gaz

"Aujourd’hui, j’ai lancé une concertation nationale sur la gestion des ressources pétrolières et gazières. Il n’est jamais trop tard pour (venir) apporter sa pierre à l’édifice, sa contribution. Le dialogue autour des questions d’intérêt national doit faire l’unanimité’’’’, a dit le chef de l’Etat qui s’exprimait à la Grande mosquée de Dakar, après avoir accompli la prière de l’Aïd fitr.



Plusieurs membres du gouvernement, le Grand Serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop, le maire de Dakar-Plateau Alioune Ndoye, entre autres, étaient présents.



’’Mon rôle en tant que président de la République, c’est de conduire aux destinées de notre pays dans la voie de la concorde nationale, de la recherche de l’unité nationale consolidée. C’est pour cela que j’ai fait du dialogue une méthode de gouvernance’’, a expliqué Macky Sall.



Le président Sall a remercié les forces vives de la Nation pour leur participation mardi aux concertations sur les ressources pétroles et gazières, indiquant que toutes les préoccupations seront prises en compte dans la formulation de la nouvelle loi d’orientation relative à la gestion des ces ressources naturelles.



Les concertations qui se sont tenues mardi, au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD) visent à contribuer à "instaurer une gouvernance inclusive et transparente’’ des ressources naturelles.

Les travaux présidés par le chef de l’Etat Macky Sall se sont déroulés avec la participation des membres du gouvernement, d’élus, de partis politiques (pouvoir et opposition), des chefs religieux et coutumiers, du patronat, de la société civile, etc.

Une frange de l’opposition a choisi de ne pas répondre à l’appel au dialogue du président Macky Sall.

