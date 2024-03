DÉCLARATION CONTRE LES WOLOFS : ALIOUNE TINE JUGE « GRAVES ET CHOQUANTS » LES PROPOS DE MOUSSA BOCAR

Alioune Tine a jugé « graves et choquants » la sortie du ministre Moussa Bocar Thiam contre les Wolofs, les commerçants, les menuisiers, le maçons. Le fondateur du Think-Thank Afrikajom Center appelle à faire attention aux éléments de langage que les leaders nationaux ou locaux utilisent pour éviter les flambées de violence.

«

« , a-t-il écrit sur X (anciennement Twitter).

il ajoute : «

»

Le droit de l’hommiste invite tous les candidats et tous les leaders politiques, tous les chefs religieux et tous les leaders de la société civile et les médias à appeler au calme, à la tolérance et à la paix. «

« , a-t-il conclu.

Propos graves et choquants sortis de la bouche d’un ministre de la République, ces propos violent les principes et valeurs de la démocratie, notamment la liberté de vote, les valeurs et principes de l’unité nationale et du vivre ensemble en faisant émerger le poison de l’ethnicismeIl faut faire attention aux éléments de langage que les leaders nationaux ou locaux utilisent pour éviter les flambées de violence. Ce pays est petit et tout le monde est parent. Les élections ça passe vite. Il faut faire preuve de retenue et de tolérance.Il nous faut terminer en beauté ce processus électoral. Cette victoire là sera, celle de la démocratie et du Sénégal