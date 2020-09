DÉCISION DE LA CAF : LE SÉNÉGAL, HÔTE DE LA CAN 2020 DE BEACH SOCCER

À l’issue de la réunion, ce jeudi, de son Comité exécutif , la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé une batterie de décisions relatives aux prochains évènements inscrits dans son calendrier.



On constate notamment que la volonté du Sénégal d’organiser la prochaine CAN de Beach Soccer a été validée par le Comex, qui s’est réunie par visioconférence. Toutefois, la date de la tenue de cette compétition, qui devait se tenir initialement en Ouganda, n’a pas encore été officialisée.



« Le Sénégal a été déclaré hôte du tournoi final. Les finalistes représenteront l’Afrique à la Coupe du monde de beach soccer de la FIFA, Russie 2021, précise la CAF. Les détails du tournoi final seront communiqués en temps voulu », mentionne-t-on dans un communiqué qui nous est parvenu.



Le Sénégal est le plus africain le plus titré en Beach Soccer, avec cinq titres continentaux (2008, 2011, 2013, 2016 et 2018) et deux quarts de finale de Coupe du monde (2007 et 2011), mais n’avait, jusqu’ici, jamais accueilli une compétition continentale en football de plage.



VOICI LE PALMARÈS DU CONTINENT AFRICAIN EN BEACH SOCCER