DAKAR FIRST, LA PLUS GRANDE TOUR DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, S’IMPLANTE À DIAMNIADIO

Le Président Macky pose ce jeudi la première pierre de « Dakar First » à Diamniadio, une série de tours prestigieuses édifiées sur la nouvelle ville. Arrivée masqué, COVID-19 oblige, le Président Sall va dévisager cette place qui va contribuer sous peu à donner de Diamniadio, le cachet Pôle urbain. Porté par une firme sénégalaise S&S Industry Company et Guangxi Investment Group, firme chinoise, le projet immobilier, fruit de ce partenariat est appelé à devenir le premier de l’Afrique de l’Ouest, selon ses promoteurs.



En gestation depuis des années, Dakar First a dû utiliser les ressources de l’efficacité pour convaincre l’une des cent firmes chinoises les plus puissantes pour apporter une touche particulière à ce projet de 207 milliards de francs CFA. Tout semble prêt pour démarrer assez vite les constructions, annonce M. Pape Sall, promoteur de la partie sénégalaise. Une forte délégation de la partie chinoise a fait le déplacement. Le complexe immobilier de Dakar First épouse la vision de faire de Diamniadio, un nouveau Pôle dans un cadre moderne et humain, lancé en 2013, dira le Président dans son discours d’ouverture.







NOUVELLE VILLE VERTE



Diamniadio n’est pas une simple doublure de Dakar. La nouvelle ville, bien desservie, est un relais unique entre Dakar, la capitale et le pays profond. Il ne s’agit pas d’une agglomération de fer, de verre et de béton mais une ville durable, une ville verte, tout le sens de l’aménagement vert pour donner à cette ville en émergence un supplément d’âme qui sera très suivie pour veiller aux directives de modernité et de durabilité. L’Etat a fait œuvre pionnière dans la construction structurante. Un groupement d’opérateurs sénégalais et chinois est à la base de ce projet de 5 tours de 30 étages, incluant des appartements de standing. Chaque niveau contient 4 appartements, 67 villas Grand Standing avec des « finitions haut de gamme ».



« Une qualité de vie rare avec des espaces culturels, une grande piscine des lieux de culte », explique le promoteur. Dakar Firts, c’est aussi une nouvelle plateforme de commerce et de loisirs « la plus grande de toute l’Afrique de l’Ouest construit sur 15 000 mètres carrés. » Et, sera le lieu par excellence des grandes marques.



Dakar First va générer mille emplois permanents et autant d’emplois saisonniers. Le compte à rebours a commencé aujourd’hui, a dit le President qui invite tout le monde à « ne pas limiter les ambitions ». Livraison attendue dans les meilleurs délais. Vision claire et ambition grande, à ajouté le Président qui souligne que le temps du résultat a sonné.