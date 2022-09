DAKAR ENCORE SOUS LES EAUX

Le ciel a ouvert ses vannes à fond depuis 5 heures du matin ce samedi. La capitale sénégalaise et une bonne partie du pays sont sous les eaux. La cellule de communication du plan Orsec a publié quelques communiqués pour alerter les populations. Hier vendredi, le ministère de l’intérieur en collaboration avec l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), avait annoncé une journée pluvieuse sur tout le pays, notamment sur le Littoral… Avec une attention particulière pour Dakar. Les conséquences de ces fortes pluies ont fait que certaines routes de la capitale sont impraticables. Il s’agit selon le ministère de l’intérieur de l’Autoroute à hauteur de HLM, Castor, Bourguiba, Corniche etc. Ce n’est pas tout parce que l’Anacim a également annoncé que tout le secteur de Grand-Yoff est impraticable. A noter que les services du ministère de l’intérieur, dans le cadre du plan Orsec, sont sur le terrain pour tenter de soulager les populations.