Cybercriminalité : Adama Gaye salue la grandeur d’Abass Fall après son audition et la fin de leur contentieux

Convoqué hier lundi à la Division spéciale de cybersécurité dans le cadre de la plainte déposée par Abass Fall concernant l’affaire de l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER), le journaliste Adama Gaye a annoncé, après son audition, la fin de son différend judiciaire avec le plaignant. Selon lui, le ministre Abass Fall a fait preuve de grandeur.

Voici l’intégralité de son message.



Je salue le Seigneur. Je viens de rentrer de la Cybercriminalité. En y répondant aux questions des très affables mais rigoureux enquêteurs, avec l’aide et la présence bienveillante de mes avocats, dont ici deux puissants et compétents avocats, Mes Moussa Diop et François Senghor, remarquables de dévouement. Bien qu’il soit en ce moment à Paris, mon avocat en Chef, Me Seydou Diagne n’a rien laissé passer. Son bras droit, Sidy Diagne fut admirable, agissant en fourmi et aiguille pour tout mettre en ordre. Le patron d’Amnesty Sénégal, Seydi Gassama, n’a pas été en reste, égal à lui-même, comme d’habitude ! Même si leurs charges professionnelles ne leur a pas permis d’être présents, Maîtres Souleymane Soumare et Adja Diallo restent dans mon équipe favorite d’avocats. Je leur retire le chapeau. Comme je le fais pour ma famille proche et large dont l’aîné Tidiane Y, homme de devoir. Et Lamine Ba, Cheikh Sene ou encore tous les autres qui n’avez pas flanché ! Ni, bien sûr, mon ami d’enfance, le Lamane Ndiouga Gueye disponible à toute heure !



Je veux saluer vous-mêmes, des Sénégalaises et Sénégalais, qui avez prié pour une solution finale et au grand soulagement des personnes impliquées.



En plus des réponses données aux enquêteurs, c’est la bonne volonté manifestée par Abass Fall qui a fait montre de grandeur et moi-même qui n’avait qu’un souci qui était de clarifier mon intention loin de vouloir nuire ni à sa personne ni au pays.



Savoir se dépasser est un signe de grandeur. Avant d’aller répondre, j’avais lu la solution, sous forme de médiation, entre Donald Trump et ABC News dont le journaliste vedette, Georges Stephanopoulos était poursuivi pour diffamation. La chaîne a payé 15 millions de dollars.



Alors que je me prépare à partir pour des investissements utiles à l’Afrique et la mise en place d’un consortium sur le modèle Carlyle avec de grands partenaires, je n’ai en tête que deux mots: pardon et repentance. Je pardonne aux jeunes de Pastef !



La construction de nos sociétés et nations transcende nos egos et vérités par définition précaires. Elles n’ont jamais fini de se forger…



Disons encore alhamdoulilahi et vive la paix. Nous devons bâtir l’Afrique…



Avec deux de mes talentueux avocats sur cette photo, Mes Moussa Diop et François Senghor, au sortir de l’audience à la cybercriminalité. Tout est bien qui finit bien.



Vous conviendrez que je mérite de me reposer et de me concentrer sur ma vie et mes affaires, n’est-ce pas ?

Bonne fin de journée à toutes et à tous, et merci encore pour votre bienveillance…