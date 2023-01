Crystal Palace-Tottenham : Antonio Conte juge la prestation de Pape Matar Sarr

L'entraîneur de Tottenham, Antonio Conte, s'est exprimé sur la prestation de Pape Matar Sarr, mercredi soir, contre Crystal Palace, à l'occasion de la 19e journée de Premier League.



"Il y avait tellement de points positifs, surtout, je suis content pour les jeunes joueurs. On fait face à cette période avec des joueurs importants blessés et vous le savez très bien, pour jouer à ce niveau, il faut tous les joueurs disponibles. Malgré cela, ce soir, on a montré avec Gil, il va s'améliorer match après match. J'étais content pour Skippy, très content pour Pape Sarr, son impact a été vraiment important", a déclaré le technicien sur le site du club anglais.



À rappeler que Tottenham s'est largement imposé (4-0) sur la pelouse de Crystal Palace, avec un grand Harry Kane, auteur d'un doublé, en seconde période.