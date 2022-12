Cryptomonnaie : un PDG escroc, 700 millions volés, 200 victimes signalées au commissariat de Dieuppeul

Le commissariat de Dieuppeul a fait tomber un redoutable escroc. Il s’agit du Togolais S. A. Gnao, PDG de Crypto Investissement, une société spécialisée dans les placements dans la cryptomonnaie. Libération, qui donne l’information, précise que le montant du préjudice est estimé à 700 millions de francs CFA et 200 victimes ont été identifiées par les policiers.



Pour endormir ses cibles, renseigne le journal, S. A. Gnao allait jusqu’à leur verser des bénéfices. Ce qui poussaient ces dernières à investir davantage. Libération renseigne que depuis l’arrestation du mis en cause, les personnes escroquées défilent au commissariat de Dieuppeul.



Le quotidien d’information rapporte que la Sûreté urbaine avait enquêté sur l’affaire. Ses agents avaient mis la main sur une collaboratrice du Togolais. Cette dernière avait été condamnée à une peine ferme de prison. Plus chanceux, son patron n’était pas inquiété. Jusqu’à l’intervention des éléments du commissariat de Dieuppeul.