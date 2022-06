Cristiano Ronaldo bientôt coéquipier de Sadio Mané ?

Non qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions, Manchester United pourrait perdre gros. Selon les informations du quotidien AS, Cristiano Ronaldo aurait de sérieux doutes sur son avenir chez les Red Devils et le Bayern Munich serait prêt à en profiter. Cependant, le champion d'Allemagne, qui a recruté officiellement Sadio Mané pour 40 millions d'euros ce mercredi, doit d'abord trouver un accord avec le FC Barcelone pour le transfert de Robert Lewandowski. Sa dernière offre atteindrait 35 millions d'après Bild.

Le club bavarois pourrait, donc bientôt, associer l'un des duos d'attaquants les plus redoutables de la planète football. Par ailleurs, le média espagnol précise que Cristiano Ronaldo, qui ne manque pas de prétendants, serait conscient de l'intérêt du Bayern Munich et qu'il le verrait d'un bon œil.