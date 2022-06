Crise politique : Macky Sall rencontre les chefs des Forces de défense et de sécurité

Le moins que l’on puisse dire c’est que le président de la République semble bien prendre au sérieux les tensions préélectorales qui secouent le pays, depuis quelques jours.



Et pour cause, alors que Yewwi Askan Wi (YAW) a annoncé une nouvelle manifestation, le 29 juin prochain, Macky Sall a rencontré, hier mardi, au Palais, les chefs des Forces de défense et de sécurité.



D’après Source A, qui donne l’information dans sa livraison de ce mercredi, étaient présents, entre autres personnalités, le Directeur général de la Police, le Haut commandant de la gendarmerie et le Chef d’État-major général des armées.



Le journal rappelle qu’une réunion du Conseil de sécurité se tient tous les lundis, mais elle n’a pas eu lieu avant-hier, à cause de l’agenda chargé du président de la République Macky Sall.



À noter que cette rencontre s’est tenue au moment où l’enquête sur l’affaire du groupe dénommé «Force Spéciale» poursuivi pour «atteinte à la sûreté de l’État» avance à grands pas, comme le révèle le journal L’Observateur.