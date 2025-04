Criminalité organisée : Une riposte nationale validée à Dakar

Le Sénégal adopte une nouvelle stratégie de lutte contre la criminalité organisée. Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a ouvert, ce matin, l’atelier de validation, à Dakar. Cette initiative marque une étape majeure dans la réponse de l’État à un fléau transnational qui menace la sécurité, la stabilité et le développement du pays. La cérémonie d’ouverture a été l’occasion pour le représentant du gouvernement de saluer la forte implication de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), partenaire technique de référence, ainsi que le soutien financier et diplomatique du Royaume-Uni et de la République fédérale d’Allemagne.