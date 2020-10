Covid-19 le 20 Octobre 2020: 1 décès, 27 nouveaux tests positifs dont 18 cas importés et 6 patients en réa

’est une augmentation significative des cas importés sur la carte sanitaire du Sénégal. Ce mardi 20 octobre, sur un échantillon de tests virologiques, 27 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées, soit un taux de positivité de %.



Directeur de la Prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye qui a lu le communiqué numéro 233 du ministère de la Santé et de l’Action sociale sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 a ainsi renseigné sur la répartition de ces nouveaux tests positifs.



Selon lui, il s’agit de 18 cas importés enregistrés à partir de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et de 9 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés dans les quartiers ou communes à savoir Guédiawaye (2), Louga (2), Fann (1), Khombole (1), Rufisque (1), Saint-Louis (1) et Thiès (1).



Et pour la première fois depuis le début de cette pandémie, aucun cas contact suivi par les services dudit ministère n’a été signalé. Ce, malgré le retour en force des cas importés et communautaires.



Egalement porte-parole de ce département ministériel, Docteur Ndiaye a indiqué que 6 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.

320 morts recensés à ce jour au Sénégal

Pis, il a déploré le décès d’un patient lié à la Covid-19. Lequel a été enregistré hier lundi 19 octobre dans une des structures hospitalières du pays.



Ce jour, 57 personnes hospitalisées ont été contrôlées négatives à deux reprises sur un intervalle de 48 heures. Donc, elles sont déclarées guéries. Dr Ndiaye de soutenir également que l’état de santé des autres malades est stable.

Directeur de la Prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye qui a lu le communiqué numéro 233 du ministère de la Santé et de l’Action sociale sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 a ainsi renseigné sur la répartition de ces nouveaux tests positifs.Selon lui, il s’agit de 18 cas importés enregistrés à partir de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et de 9 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés dans les quartiers ou communes à savoir Guédiawaye (2), Louga (2), Fann (1), Khombole (1), Rufisque (1), Saint-Louis (1) et Thiès (1).Et pour la première fois depuis le début de cette pandémie, aucun cas contact suivi par les services dudit ministère n’a été signalé. Ce, malgré le retour en force des cas importés et communautaires.Egalement porte-parole de ce département ministériel, Docteur Ndiaye a indiqué que 6 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.Pis, il a déploré le décès d’un patient lié à la Covid-19. Lequel a été enregistré hier lundi 19 octobre dans une des structures hospitalières du pays.Ce jour, 57 personnes hospitalisées ont été contrôlées négatives à deux reprises sur un intervalle de 48 heures. Donc, elles sont déclarées guéries. Dr Ndiaye de soutenir également que l’état de santé des autres malades est stable.

Depuis le 2 mars dernier, le Sénégal a répertorié 15459 cas positifs au coronavirus dont 13922 personnes guéries, 320 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 1216 malades sous traitement.



Sur ce, le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte davantage les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Ce, tout en leur recommandant surtout de porter correctement un masque couvrant la bouche et le nez, de respecter la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblements ou publics et de se laver régulièrement les mains avec du gel de bonne qualité.