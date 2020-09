Covid-19 le 04 Septembre : 2 décès, 55 nouveaux tests positifs et 31 cas graves en Réa

Le constat est frappant : il y a, ce vendredi 4 septembre 2020, trois fois plus de patients déclarés guéris que de nouvelles contaminations. Selon Mamadou Ndiaye, Directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale, 170 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris tandis que 55 nouveaux cas positifs ont été enregistrés sur 1 346 prélèvements effectués. Une tendance positive à améliorer dans les prochains jours.







En outre, 31 cas graves sont en train d’être pris en charge au niveau des services de réanimation et 2 décès sont aussi à déplorer.



Par ailleurs, 31 parmi ces nouvelles infections sont des contacts qui étaient suivis par les services du ministère de la Santé et les 24 autres sont des cas issus de la redoutable transmission communautaire. Dakar continue d’être l’épicentre de ces cas communautaires. Sur les 24 cas enregistrés, ce vendredi 4 septembre, 14 sont de la capitale. Les 10 autres sont répartis entre Kaolack (4), Bignona (1), Louga (1), Thiès (2), Velingara (1), Ziguinchor (1).







Depuis l’apparition du virus SARS COV2 sur le territoire national, le 2 mars 2020, 13 881 personnes ont été infectées au Sénégal. 9 723 sont guéris, 289 décédées et 3 868 patients sont encore en soins dans les différents centres de traitement des épidémies installés pour la cause.