Covid-19 au Sénégal : Les effroyables découvertes des médecins

Les mutations du virus et les symptômes de la Covid-19 intriguent les scientifiques. Au Sénégal, des médecins ont fait des découvertes effroyables sur le coronavirus. C'est ce que nous apprend L'Observateur dans sa livraison de ce jeudi.

Dr Khardiata Diallo Mbaye du Centre de traitement de Fann de révéler : "De plus en plus, on constate un diabète inaugural chez les patients atteints du coronavirus. On a eu des patients qui n'étaient pas communs diabétiques qui manifestent un taux de glycémie très élevé. On a de plus en plus de de patients dont le diabète a été découvert avec la Covid-19. Il est aussi constaté des crises convulsives et des risques d'embolie pulmonaire".