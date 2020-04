Covid-19 au Sénégal : Début du convoyage des vivres destinés aux populations

Le Chef de l’État, Macky Sall a présidé, ce samedi 11 avril, au Port autonome de Dakar, la cérémonie de lancement des opérations de convoyage des vivres pour l’aide alimentaire destinée aux populations. C’était en présence du Ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, des autorités du Port de Dakar et des Forces de Défense et de Sécurité, impliquées dans la distribution des denrées sur toute l’étendue du territoire national.





Cette aide alimentaire est destinée aux ménages impactés par la propagation du Covid-19 au Sénégal. 75 camions ont quitté le Port autonome de Dakar en destination de cinq régions du pays. L’opération de convoyage, selon le Ministre Ministre Mansour Faye, va durer près d’une semaine.





A l’occasion de cette cérémonie, le Président Macky Sall a rappelé le contexte de la pandémie du Covid-19 et a demandé le respect des mesures de l’état d’urgence, afin de freiner la propagation de la maladie. Il a ainsi instruit les autorités administratives, les forces de l’ordre à veiller à l’application sans faille des mesures de l’état d’urgence.