Covid-19 au Sénégal : 8 nouveaux cas positifs dont 5 issus de la transmission communautaire

Les cas communautaires prennent une courbe ascendante. Ce samedi 18 avril, sur les 8 cas qui sont déclarés positifs, les 5 sont issus de la transmission communautaire. Ces derniers proviennent de Yeumbeul, Cité Soprim, Touba, Médina, et Keur Massar. Les 3 autres patients testés positifs sont des contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale.



Procédant, ainsi, à la lecture de la situation épidémiologique du jour du coronavirus au Sénégal, la directrice générale de la Santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies, Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye a renseigné que 226 tests ont été effectués à ce propos pour aboutir à ces résultats des examens virologiques.



Yeumbeul, Cité Soprim, Touba, Médina, et Keur Massar



Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye d'indiquer que 13 patients hospitalisés ont été contrôles négatifs. Mieux, l'état de santé des malades hospitalisés est stable.



Par ailleurs, elle a rappelé que le Sénégal a enregistré un 3ème décès, hier vendredi 17 avril.



Du coup, le pays compte au total, 350 cas positifs. Ils sont 211 guéris, 3 décès, 1 évacué et 135 patients encore sous traitement dans les hôpitaux.